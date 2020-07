"Coups de cœur pour nos marchés" : Joigny et ses producteurs locaux passionnés

A Joigny (Yonne), il n'y a pas d'heure pour savourer les escargots. Ce n'est pas sous les halles de la commune que l'on dira le contraire. Hormis les escargots, on y retrouve également d'autres produits locaux provenant de producteurs passionnés. Deux fois par semaine, 50 exposants donnent rendez-vous aux amateurs de produits frais. Ici, le sens de l'humour et celui du partage ont permis de tisser les liens entre les clients et les commerçants.