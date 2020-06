"Coups de cœur pour nos marchés" : le fromage de chèvre à Loches

Le marché de Loches, en Indre-et-Loire, est un véritable lieu de vie et de partage. Organisé en plein cœur de la ville, il réunit de nombreux producteurs venant des communes avoisinantes. Le fromage de chèvre constitue l'un des produits emblématiques de la région. Frais, demi-sec ou encore plus affiné, il représente un véritable savoir-faire local. Et pour finir ses courses en beauté, rien de tel qu'un moment convivial en terrasse.