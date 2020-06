"Coups de cœur pour nos marchés" : le marché attachant de Pont-à-Mousson

Fermé durant un mois et demi à cause du Covid-19, le marché de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a enfin retrouvé sa place habituelle. Ce lieu emblématique rénové il y a 20 ans a l'avantage d'être situé en centre-ville. Il n'est peut-être pas le plus grand de la région, mais cet endroit est du moins le plus attachant. Le marché est surtout connu pour la tomme de Lorraine, un fromage plébiscité par les clients, ainsi que pour les différents étals des petits producteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.