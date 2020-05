"Coups de cœur pour nos marchés" : le marché d'Ajaccio

Notre correspondant Patrice Roubaud donne le coup d'envoi de l'opération "Coups de cœur pour nos marchés" du 13 heures de TF1. Il a choisi le marché d'Ajaccio en Corse pour ses couleurs sur les étals, ses jambons, son fameux brocciu et ses nombreux produits du terroir. Sous la halle, la fierté des anciens commerçants rappelle que le marché est aussi une histoire de famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.