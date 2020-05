"Coups de cœur pour nos marchés" : le marché de Bergues où flotte un délicieux parfum de fromage

Le marché de Bergues (Nord) est connu pour le fromage de caractère qui porte églement le même nom : le Bergues. Ce produit se démarque par son aspect fondant, ses arômes subtils, la douceur de son goût et sa puissante odeur. À l'heure du déconfinement, le marché retrouve la chaleur de ses petits producteurs, notamment les bouchers qui privilégient les viandes locales. Cet endroit est le théâtre du quotidien des gens simples du Nord dans un écrin de beauté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.