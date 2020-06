"Coups de cœur pour nos marchés" : le marché de Maringues et sa halle aux volailles

Le marché de Maringues (Puy-de-Dôme) a lieu chaque lundi. Les habitués comme les 80 commerçants sont toujours au rendez-vous. Des étals alimentaires, des vêtements, des accessoires... le marché des Maringues ne manque de rien. Mais notre correspondant a eu un coup de cœur pour la fameuse halle aux volailles qui est unique. Sur les lieux, on y trouve des coqs, des poules, des canards, des pigeons et même des lapins.