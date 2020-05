"Coups de cœur pour nos marchés" : le marché de Saint-Pierre-en-Auge et son emblématique camembert

C'est en plein cœur de la campagne normande que trône le marché de Saint-Pierre-en-Auge (Calvados). Habituellement, il est accueilli dans une halle historique, mais en raison des mesures sanitaires, aucun commerçant n'est autorisé à y poser son étal. Sa renommée, il la doit à sa convivialité et à son côté artisanal. Ses produits y sont également pour beaucoup. Ici, les volailles vivantes font partie des produits phares. Mais la star du marché n'est autre que le camembert, le fleuron du pays d'Auge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.