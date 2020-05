"Coups de coeur pour nos marchés" : les produits de la mer à l'honneur aux Halles de Sète

Un à un, nos 24 correspondants vont nous faire découvrir un marché de leur région. C'est le tour d'Aurélie Erhel de nous dévoiler les trésors des Halles de Sète (Hérault) ce vendredi. Un marché où les produits de la mer sont des stars sur les étals, et le choix est incomparable. Dans une ambiance authentique, des liens se sont créés au fil des années entre les habitués. Ce marché séduit tant par sa convivialité que pour la richesse de ses produits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.