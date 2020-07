"Coups de cœur pour nos marchés" : Saint-Pierre à La Réunion sur la troisième marche du podium

Il a été difficile de départager le troisième et le second marché sur le podium de l'opération "Coups de cœur pour nos marchés". Sur la dernière marche se trouve celui de Saint-Pierre à La Réunion. Une nouvelle qui réjouit les habitants et les commerçants. Cette place, ils la doivent à la qualité de leurs produits et plus particulièrement à la vanille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.