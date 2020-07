"Coups de cœur pour nos marchés" : Saint-Pierre et la vanille bourbon de l'île de La Réunion

Sur l'île de La Réunion, le marché Saint-Pierre est connu pour sa vanille bourbon à la finesse et aux arômes incomparables. Il accueille environ 400 forains avec des gousses variées selon leur goût, leur senteur ou leur couleur. Les habitués, eux, ont bien conscience du caractère unique de leur marché. La recette est simple : prendre du savoir-faire et ajouter une bonne dose de convivialité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.