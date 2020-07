"Coups de cœur pour nos marchés" : un bel hommage à tous les marchés du pays

Le marché de Dieppe s'est hissé à la première place du podium pour l'opération "Coups de cœur pour nos marchés". Néanmoins, tous les marchés ayant participé à la course méritent un bel hommage. Malgré la crise sanitaire, les producteurs locaux n'ont pas cessé d'approvisionner la population. "Les producteurs, les commerçants, nous avons été très solidaires dans ces moments très difficiles", a précisé Maria da Silva, secrétaire adjointe de la Fédération Nationale des Marchés de France.