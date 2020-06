"Coups de cœur pour nos marchés" : zoom sur les célèbres hortillonnages du marché d'Amiens

Avec ses mots patoisants et ses produits 100 % locaux, on respire la Picardie absolument partout sur le marché d'Amiens (Somme). Installé dans la ville depuis 1883, cet espace a été créé pour les hortillons afin qu'ils puissent y vendre leurs produits. Plus d'un siècle plus tard, les clients sont toujours au rendez-vous car ils y retrouvent un goût authentique.