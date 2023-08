Coups de pagaie dans les Gorges de l'Ardèche

Ils ont rêvé d'une rivière sauvage et préservée, l'Ardèche leur est apparue. Pour cette famille de Vendéens, ce sera la première descente des vacances. Accompagné d'un guide, le groupe de huit vacanciers s'élance pour une promenade de deux heures aux portes de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche. Une descente de sept kilomètres au rythme de la rivière avec ses parenthèses de calme et ses tourbillons. Les vacanciers doivent franchir cinq rapides où le moindre rocher peut vous faire chavirer. Une activité qui éclabousse. Et gare aux collisions, elles sont nombreuses, mais pas dangereuses ! Nous voici sous le célèbre Pont d'Arc. Pour clôturer la promenade, les apprentis kayakistes s'offrent une plongée mémorable dans l'Ardèche. Si vous n'êtes pas très sportif pour découvrir la réserve naturelle, il suffit d'emprunter le sentier des Gorges. C'est le royaume du chêne vert et du castor. Un havre de paix pour ces Savoyards, surtout quand le thermomètre affiche 37 degrés. Rien de tel que de marcher, nager et prendre le temps d'admirer le spectacle de ces falaises creusées par l'érosion il y a six millions d'années et profiter d'une baignade au soleil, souvenir d'une première journée de vacances riche en émotions. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys