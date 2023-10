Coupure d'électricité géante dans le sud de la France : que s'est-il passé ?

Le système informatique est encore hors-service dans cette boutique niçoise de pièces détachées automobiles. Une conséquence directe de la panne géante. À part quelques immeubles et éclairages publics épargnés, c'est le noir complet sur la ville mercredi soir. L'électricité commence à revenir 30 à 45 minutes plus tard, sous les hourras de la population. Pendant cette giga panne, impossible pour certains de rentrer chez eux. La panne a touché Nice, mais pas seulement. Jusqu'à 260.000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans une zone allant de Hyères à Monaco. Début de l'incident à 19h56, rétablissement total du courant à 22 heures. "Aujourd'hui, on a identifié le problème technique, un problème sur un disjoncteur dans un poste à 400.000 volts, explique Jean-Paul Roubin, directeur exécutif en charge du périmètre clients et opération du système électrique chez RTE. Ce poste, c'est celui de Néoules, il permet de desservir en électricité principalement les départements du Var et des Alpes-Maritimes." Cet incident a créé une surcharge. Il a fallu couper le courant à des milliers de Français afin d'éviter un black-out général. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Diwo, W. Wuillemin