Neige dans le sud-est : une quatrième nuit sans électricité pour des habitants de l'Isèret de l'Isère étaient encore sans électricité ce lundi matin. Avec le froid, les habitants de Villeneuve-de-Marc, dans l'Isère, se débrouillent comme ils peuvent.

En Isère, plus de 10.000 foyers se sont encore réveillés ce lundi sans courant et sans chauffage après les chutes de neige survenues en fin de semaine dernière. Même avec un groupe électrogène, il faut mettre plusieurs couches de vêtements pour supporter le froid. À Villeneuve-de-Marc, certaines familles sont obligées de quitter leur maison, tandis que d'autres ont recours au système D pour survivre.