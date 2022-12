Coupures d'électricité, un risque pour les produits frais ?

Dans cette boucherie, la viande est stockée dans une chambre froide entre 0 °C et 4 °C. Maintenir le froid est possible pendant deux à trois heures en cas de coupure de courant, mais ce sera un problème pour toutes les autres activités de la boutique. Quant à cette entreprise de vente et de livraison de surgelés, elle en connaît déjà des délestages. Elle est obligée de couper le courant de ses chambres froides deux fois par jour, de décembre à février. La qualité des produits n'en est pas altérée, ils restent à -20 °C minimum. Ces coupures sont courtes et prévues à l'avance : "Maintenant, si on avait des coupures plus longues, ça poserait d'autres problématiques, d'autant plus que depuis la hausse du coût de l'énergie, on a déjà réorganisé notre activité". L'entreprise de surgelés veut anticiper les coupures, au moins la veille pour le lendemain. C'est tout ce qu'elle demande, car ses 2 500 commandes par jour passent par tout un système téléphonique et informatique. "Si on est prévenu, on organisera le travail différemment". Le RTE a indiqué le risque de coupure comme étant sérieux dès le mois de janvier. Le but sera d'éviter un manque d'électricité généralisé. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire