Les courges apportent déjà les couleurs de l'automne dans nos paniers !

Avec le beau temps, la récolte des courges bat son plein. A Saint-Julien-du-Puy dans le Tarn, elles sont de toutes les couleurs et de toutes les formes. Elles sont cuisinées en soupe, en gratin ou en gâteau et gardent une saveur sucrée. Les producteurs Christophe Condat et Gilles Astruc nous font découvrir les variétés de courges qui montrent déjà les couleurs de l'automne.