Courgettes, les reines du potager en été

La courgette est un des légumes rois de l’été. On la récolte énormément le mois de juillet. Elle se décline sous toutes ses formes dans le potager de Sandrine Duport et Thierry Gabet. Il faut la récolter au bon moment lorsqu’elle atteint à peu près une taille de 20 cm. La culture des courgettes n’est pas très compliquée. Elles ont besoin d’une belle exposition au soleil, de la terre très bien enrichie avec du compost et de l’eau. Alors, Thierry prend soin d’arroser le pied du plant sans mouiller les feuilles. Thierry a une astuce pour augmenter ses chances d’en faire une bonne récolte. Au petit matin, les fleurs de courgettes sont grandes ouvertes. Alors, il en profite pour donner un petit coup de pouce à la nature : les faire polliniser à la main. Pour faire la pizza d’Italie, Sandrine commence par couper des tranches de courgette d’environ 1 cm d’épaisseur, puis ajoute la sauce tomate, les dés de jambon, le fromage râpé, l’origan, et l’olive noire. Il ne reste plus qu’à l'enfourner 180 °C pendant un quart d’heure. TF1 | Reportage E. Vinzent, J. Denniel