Courir ou marcher sous la pluie ?

Un matin pluvieux dans le centre-ville de Tours, faut-il marcher ? Faut-il courir ? Chacun fait son choix. Alors qui du joggeur ou du marcheur sera finalement le moins mouillé ? "Il y a une théorie qui dit qu'on est plus mouillé quand on va plus vite" ; "On est plus mouillé quand on court parce qu'on prend plus de gouttes et de distance", expliquent les passants. Distance, vitesse, toutes ces notions nous renvoient sur les bancs de l'école. Benjamin, professeur de science physique, va nous aider à résoudre le problème. La première formule est avant tout la logique. "Si on augmente notre vitesse de déplacement, on va passer moins de temps sous l'eau". Mais attention, un autre facteur entre en jeu. "Si on court dans le sens du vent, on va diminuer la vitesse relative des gouttes d'eau qui nous arrivent dessus et la quantité d'eau va diminuer". L'ultime solution est de sortir son plus beau parapluie et partir en courant vers des destinations ensoleillées. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély