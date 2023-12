Couronne de l'Avent : une tradition si moderne

Quatre bougies, du sapin, des pommes de pin, quelques rubans et un soupçon de prudence... voici le modèle classique de la couronne de l'Avent. Mais aujourd'hui, elle se réinvente. Dans cette boutique, on en vend plus d'une centaine en quelques jours seulement. Christiane a des couronnes un peu particulières, le sapin a été remplacé par des pommes de pin, du papier plissé, des plumes et même de la fausse fourrure. Bien sûr, elle n'oublie pas les quatre bougies pour les quatre dimanches de l'Avent. Côté prix, comptez 55 euros pour la moins chère jusqu'à 175 euros tout de même. Dans le Grand Est, on trouve la couronne de l'Avent dans presque toutes les familles, et les plus jeunes sont séduits eux aussi. Sur les réseaux sociaux, Amandine propose des ateliers pour confectionner sa propre couronne. "C'est une tradition qui plaît a beaucoup de monde, je pense que ça ne se perd pas (...) C'est vraiment la tradition de Noël et je pense vraiment que c'est pour tous les âges", rapporte-t-elle. Une fois l'atelier terminé, les filles sont fières de présenter leur couronne. Avec ou sans bougies, le principal, c'est le plaisir de le faire soi-même. TF1 | Reportage C. Emeriau, L. Schöneshöfer, L. Claudepierre