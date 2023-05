Couronnement de Charles III : ces fans campent déjà devant Buckingham !

Du porridge et des biscottes, le menu est sans doute loin de ce que mange le roi au petit déjeuner. Pourtant, ces amies ne se sont jamais senties aussi proches de leur monarque. Elles viennent de passer une première nuit à deux pas du palais. Dans des conditions spartiates pour être aux premières loges du couronnement. "Il faisait très froid cette nuit", rapporte l'une d'elles. Tout juste arrivée du Nord de l'Angleterre, cette grand-mère installe sa tente pour les trois prochaines nuits. Ses petits-enfants semblent très tentés par l'idée de la rejoindre. Ces Françaises, habitant à Londres, ont interrompu leur course matinale pour échanger quelques mots avec les campeurs. "On est assez impressionnées et amusées par cet attachement", confie l'une des Françaises. Chaque mouvement est scruté par ces royalistes et l'impatience monte. Une chose est sûre, aucun préparatif n'échappe à ces fidèles. La nuit de mardi, ils ont eu droit à un avant-goût des répétitions de l'armée en costume. Tous les régiments qui participeront à la procession étaient là. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor