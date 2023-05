Couronnement, la royale quiche

Ces Londoniens ont une semaine pour maîtriser la recette assez simple de la quiche. Pas n'importe quelle quiche, celle qui sera le plat officiel du couronnement de Charles III, avec des épinards, des fèves, du cheddar et de l'estragon. La recette officielle a été publiée par la famille royale elle-même sur Twitter. Et on est bien loin de 1953... Pour son couronnement, Élizabeth avait choisi un royal poulet au curry. Pour certains commentateurs, c'est presque un déclassement. Humour anglais oblige, le jeu de mots est déjà tout trouvé, ce sera une "quiche lorreign" pour le règne du roi. Et tous les membres du Commonwealth sont invités à la cuisiner. "Je me demande si les gens en Australie, en Inde, en Colombie vont apprécier ce plat. C'est assez bon marché, j'espère que beaucoup de gens le cuisineront partout dans le monde le week-end prochain", confie Emily Ash, co-gérante de l'école de cuisine "Food at 52". En plus d'être bon marché, la quiche est végétarienne, écologique et économique. TF1 | Reportage J. De Francqueville, C. Simonnot, I. Azencot