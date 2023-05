Couronnement : les Français nombreux à Londres

Dernier repérage devant le palais de Buckingham pour cette Française. Elle est arrivée mardi avec une amie pour assister à la cérémonie de couronnement du roi Charles III. "Je suis fan de la famille royale depuis toujours. Je suis née famille royale, j'ai grandi famille royale, ce n'était pas possible de ne pas être là", raconte-t-elle. Immanquable aussi pour ce professeur d'anglais. Son voyage à Londres est réservé depuis six mois : "À partir de 23 heures ce soir, je vais dormir ici". L'engouement des Français pour l'événement se mesure aussi sur les plateformes de réservation, deux fois plus pour les avions et quatre fois plus pour les hôtels. Les trains aussi sont bien remplis. Arrivés à Londres, hier soir, ces Français avaient prévu la date de leur voyage avant de connaître celle du couronnement, une coïncidence qu'ils comptent profiter. À J-1, certains révisent. Cette visite guidée en français les emmène sur la trace de la famille royale. "On a fait le voyage exprès pour venir voir, se rendre compte de la ferveur qu'il y a à Londres", témoigne l'une d'eux. Deux amies hésitent désormais à rejoindre les rangs des campeurs, toujours plus nombreux à Buckingham pour avoir la meilleure vue samedi. TF1 | Reportage E. Stern, I. Larvor, A. Prugnaud