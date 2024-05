Courrier, distributeur, services : la tournée du camion de La Poste

Sur les petites routes de la Creuse, voici le nouveau bureau de poste, entièrement mobile : un camion flambant neuf, conduit par Fabrice Bourriquet. Il fait le tour de neuf villages. Ces derniers sont souvent isolés, à plus cinq kilomètres ou 20 minutes en voiture d’un bureau de poste classique. À l’intérieur, les neuf mètres carrés proposent tous les services habituels aux usagers : l’achat de timbre, l’envoi de courrier ou de colis, et même photocopie, payables en espèce ou par carte bleue. À bord du camion, les habitants peuvent aussi préparer leur rendez-vous avec différents services publics comme les impôts. Il y a en tout dix opérateurs publics, auxquels s’ajoute la possibilité de retirer de l’argent via un distributeur automatique de billets itinérant, unique dans l’Hexagone à ce jour. Mais les retraits sont limités à 150 euros pour des raisons de sécurité. Cela n’empêche pas le camion de bénéficier d’une protection renforcée. Lancé à titre expérimental dans cinq départements, le camion bureau de poste pourrait être amené à se développer s’il est adopté par les habitants. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre