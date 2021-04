Cours à distance : comment se passe ce premier jour d’école à la maison ?

Un air de déjà-vu plane dans une famille avec le retour de l'école à la maison. La mère, Delphine Goven, travaille dans le salon tout en gardant ses deux filles. Satine, en sixième, doit suivre six heures de cours à distance ce mardi, mais cela commence plutôt mal avec les problèmes de connexion. Autres mésaventures pour Flore, en primaire, obligée de prêter main-forte à ses camarades. Pour les parents, il faut encore s'adapter. "J'ai aménagé mes horaires, mais je vais devoir passer des appels et gérer des clients", confie Delphine. Pour ne rien arranger à la situation, Jean-Michel Blanquer a précisé ce mardi matin que les serveurs de l'Éducation nationale ont été piratés. Madame Marie-Ange Santoire, enseignante, a tout de même pu dispenser une heure de cours de math. Les exercices lui étaient envoyés par messagerie et lorsque tout fonctionnait, elle pouvait même envoyer des élèves au tableau. Et comme lors des précédents confinements, seuls les élèves prioritaires peuvent être accueillis, comme c'est le cas dans l'Aisne.