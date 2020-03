Cours à domicile et école à distance : comment ça se passe ?

Pour les élèves comme pour les professeurs, les cours à distance changent radicalement les habitudes. Ceux qui sont intimidés en classe profitent de ce mode d'apprentissage pour poser des questions. Par ailleurs, le ministre de l'Education s'est engagé à fournir des matériels informatiques aux élèves qui n'en bénéficient pas. Et à la fin du confinement, des cours gratuits seront dispensés à ceux qui ressentent de la difficulté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.