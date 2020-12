Cours de bonnes manières et de défilé pour les candidates de Miss France

Il est difficile de garder son équilibre, jugée sur douze centimètres de talons aiguilles. Pour Amandine Petit, Miss Normandie, "on est là pour apprendre et on va s'en sortir". Tout se passe dans la tête...il faut se dire qu'on est la plus belle", a confié Anlia Charifa, Miss Mayotte. Mais il va falloir s'entraîner encore et encore pour atteindre la perfection. Cette démarche, elles devront impérativement la maîtriser le soir de l'élection. Le public jugera aussi leur façon de se comporter et leur éducation. Des leçons de bonnes manières leur sont donc prodiguées : la courtoisie, la bienveillance, la discrétion au public, la simplicité ainsi que la façon de se tenir à table. Et ce, face à des mets que nous n'avons pas envie de déguster. Bien plus détendues, elles assistent à un atelier pâtisserie dans les cuisines du palace où elles sont logées. Au menu, la décoration de gourmandise en forme de monstres. Puis, les Miss s'adonneront au moulage de tablettes de chocolat. Demain, elles partiront au Puy du Fou, là où l'une d'elles sera élue Miss France 2021 le 19 décembre.