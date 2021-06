Cours de piscine : les maîtres-nageurs tentent de rattraper le retard des enfants avant l'été

À Guilherand-Granges (Ardèche), les 28 élèves de primaire ont un peu d'appréhension et beaucoup d'excitation. Depuis la semaine dernière, ils ont enfin pu reprendre les cours de natation. Plonger, mettre la tête sous l'eau, se déplacer, autant d'apprentissages indispensables. "On sent que le niveau a baissé. Certains ont déjà loupé un cycle l'année d'avant et cette année, il a aussi été interrompu. Donc ça pose quand même un problème avec certains enfants qui ne viennent à la piscine qu'avec l'école ", explique Romuald Mialy, maître-nageur. Il faut donc rattraper le temps perdu. Les niveaux ne sont pas homogènes. Avec les fermetures des piscines pendant la pandémie, certains enfants ont pris un retard considérable. C'est désormais un enjeu de sécurité publique. À l'approche des vacances d'été, l'inquiétude est présente. Les enfants sont souvent inconscients du danger. Savoir nager permet d'éviter des drames. Heureusement, ils apprennent vite. Il suffit de quelques cours pour que la nage devienne un plaisir. Les vacances laisseront un souvenir inoubliable.