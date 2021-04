Cours en ligne : comment les enseignants vont-ils faire ?

Les cours de natation abandonnés pour cause de Covid font leur retour en classe. Une plaisanterie digne d'un 1er avril plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Puis place à l'autre actualité du jour : l'instituteur Yves Desvigne va dire au revoir à ses élèves de CE1 vendredi soir, soit une semaine plus tôt. Les réactions des enfants sont unanimes. "J'ai envie de rester à l'école", confie une élève. "On ne peut pas aller aux récréations", affirme un autre. Les cours à distance sont de rigueur pour lutter contre l'ennui, avec des exercices ludiques pour ne pas perdre le fil. "On ne va pas travailler sur un cahier comme d'habitude. On va le faire différemment. Il faut être inventif, c'est mieux", explique Yves. Dans l'établissement Paul-Emile Victor (Rhône), une seule enseignante a été malade du Covid et peu d'élèves touchés. Malgré tout, les professeurs comprennent la fermeture et sont même rompus à l'exercice. Le retour en classe de l'école primaire est prévu le 26 avril prochain.