La course aux cadeaux de Noël est lancée dans les villes de France

Le samedi 25 novembre marque le début du marché de Noël dans les villes de France. A quelques semaines du réveillon, le compte à rebours est lancé. Les parents circulent déjà dans les magasins pour trouver le cadeau idéal pour leurs enfants. A Caen comme ailleurs, commerçants et traiteurs s'activent pour les préparatifs des prochaines semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.