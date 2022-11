Course sabotée, les motards perdus en forêt

Des flèches arrachées et déplacées, comme nous le montre l'organisateur de la course. Il n'a fallu que quelques minutes aux saboteurs pour semer le chaos. Samedi après-midi, ils sont plus de 400 motards à concourir. Le balisage modifié oriente les participants dans de mauvaises directions. En quelques heures, la compétition vire au fiasco. Le parcours s'étend sur plus de 150 kilomètres sur deux jours en plein cœur du parc naturel de Millevaches (Limousin). Au milieu de la forêt, complètement désorientés, sans aucun équipement, des motards sont perdus. D'autres tombent en panne d'essence. Leo Joyon a participé à la course. "Tout le monde tournait en rond. Et finalement, ça peut créer un accident assez rapidement", rapporte-t-il. Le tracé de la course avait été autorisé. Pourtant, dès son annonce, la compétition avait l'objet des critiques d'élus et de militants écologistes. Pour le moment, les auteurs de ces actes malveillants n'ont pas été identifiés. L'organisateur de la course a indiqué vouloir porter plainte. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Parédès, E. Sarre