Courses au marché : du soleil dans les paniers

Il y a dans l’air comme un doux parfum d’été. Et sur les étals du marché d’Annœullin (Nord), à midi, un fruit attire toutes les convoitises : la cerise. On en vend à cinq euros le kilo ici. Le soleil change nos habitudes : on veut de la couleur et du froid dans l’assiette. Au revoir les ragoûts. Pas par dégoût, mais le thermomètre affiche quand même 25 °C, ce qui change les choses et les goûts. Les courgettes aussi ont la cote, ainsi que les poivrons. L’objectif pour le menu de ce midi : cuisiner léger. C’est d’ailleurs ce qu’affirme une cliente qui songe à concocter une salade de pommes de terre avec du jambon, et ce, parce qu’il fait chaud. Le moral est important. Alors pour cela, dans son restaurant, Christian prépare des tomates mozzarella, et cela ravit ses clients. Les terrasses sont toutes pleines ce mardi. Pour accompagner cette météo et cette journée, rien de mieux qu’une eau pétillante ou un petit rosé... avec modération.