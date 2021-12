Courses de Noël : du monde dans les magasins pour le premier dimanche

Il y a des signes qui ne trompent pas. Les achats de Noël ont bel et bien commencé hier après-midi à Strasbourg ? Place Kléber, les enseignes rivalisent de propositions, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Premier dimanche de l'Avent associé au Black Friday, c'est l'assurance d'une hausse du chiffre d'affaires. Venant de Paris, ces consommateurs apprécient les achats du dimanche. Venir de loin pour passer le week-end et pouvoir profiter des deux jours pour les achats, rien de mieux pour ceux qui travaillent en semaine. Des clients potentiels sont là en guise de repérage et d'autres ont bien la ferme intention de passer à l'acte. Ce n'est que le premier dimanche d'ouverture mais la fièvre acheteuse semble avoir déjà gagné. Difficile d'estimer le chiffre d'affaires d'une journée aussi courue. Il est sans doute supérieur qu'il y a quelques années. La pandémie et ses conséquences transforment certaines cigales peu organisées en fourmis prévoyantes. Il reste trois dimanches avant le 24 décembre. Dans cette période d'incertitudes, clients et commerçants veulent croire que le ciel ne leur sera pas tombé sur la tête. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, B. Ghorchi