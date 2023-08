Courses, vos habitudes changent avec l'inflation

Devant les étals, Thérèse scrute les prix. Depuis quelques mois, elle est obligée de se priver de certains produits. Moins de fruits et légumes, de biscuits, de viandes... devenus inaccessibles pour sa petite retraite. Le soir, son assiette contient moins de saveur. Elle n'est pas la seule à se restreindre. Avec la hausse des prix, les Français consomment moins. En deux ans, les achats alimentaires ont diminué de 11%, du jamais-vu depuis 1980. Frédérique est mère de deux enfants. Les biscuits plaisir ont presque disparu de ses placards et elle ne fait plus les courses de la même manière. Une directrice constate que ses clients sont de plus en plus attirés par les promotions de ses bacs anti-gaspillage. "On voit que le client fait très attention à ce qu'il achète", confie-t-elle. Grande surface ou supérette de proximité, le constat est le même : les clients achètent moins, et ce, bien avant la fin du mois. Pour maintenir son chiffre d'affaires, un gérant a donc été contraint d'ajouter de nouveaux services à son épicerie : un dépôt de pains, un relais colis et bientôt un relais tabac. TF1 | Reportage M. Debut, F. Séguéla, B. Agirbas