Courseulles-sur-Mer : le printemps est un peu en avance

La consigne du jour au marché de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, est de profiter du soleil. Le beau temps ravit en effet les commerçants et les clients. Sur les étals, les légumes d'hiver cèdent leur place aux fruits et produits printaniers. Les consommateurs ont délaissé les soupes pour se laisser tenter par de la vitamine ou un peu de crudité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.