Courtepaille : la fin d'un modèle si populaire ?

Sur la route des vacances, c’est à l’assurance d’un repas à la bonne franquette : viande grillée, frites servies généreusement. Un peu plus de 60 ans après sa création, la recette Courtpaille, c’est avant tout des souvenirs. Une sorte de madeleine Proust, actuellement tombée en désuétude. Symbole de ce changement : le toit de chaume reconnaissable entre tous, immortalisé dans le film "Les visiteurs", remplacé en cas de rénovation par de la tôle, et fini aussi les salades gratuites en entrée. Des choix qui déplaisent. La chaîne de restaurants n’attire plus. En deux ans, la fréquentation a baissé de 25%. Pour renouer avec le public, la marque tente de jouer sur la nostalgie de certains. À l’image de ce pot de glace qui fait son grand retour, pas suffisant pour pallier le manque d’investissements. À croire que le modèle, un temps très populaire, n’a pas résisté à la concurrence. Le repreneur de la marque, placée en redressement judiciaire, aura du travail pour redonner à Courtepaille ses lettres de noblesse. TF1 | Reportage C. Diwo, N. Hesse