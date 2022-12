Coût de l'énergie : la grande crainte des boulangers

Yann Azzolini, boulanger, tente de faire bonne figure devant sa clientèle. Il est pourtant très inquiet et craint de ne pas pouvoir payer ses factures d’électricité. "Je vais passer de 1533 euros pour le mois de janvier, c’est ce que j’ai payé l’an dernier, à 26 000 euros", déclare-t-il. Certes, cet artisan ne payera pas cette somme, mais il va bénéficier de différentes aides de l’État pour amener ce montant à 10 000 euros. Un montant encore bien trop élevé, car le fonctionnement de son commerce coûte cher en électricité. Comme lui, de nombreux artisans s’émeuvent sur les réseaux sociaux : "Ma facture d’électricité va exploser en janvier 2023. Si l’État ne fait rien, je fermerai". La seule solution pour le président de la Confédération nationale des boulangers, c’est d’augmenter les prix. "Je suis inquiet parce que certaines personnes n’oseront pas augmenter leur prix", confie celui-ci. À ce jour, l’Hexagone est le pays européen où le prix du pain a le moins augmenté en un an. TF1 | Reportage C. Abel, M. Perrot, H.P. Amar