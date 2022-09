Coût de l’énergie : quelles aides en 2023 ?

Ce seront 20, 30, ou parfois 50 euros de plus à sortir tous les mois pour régler sa facture de gaz ou d'électricité à partir de janvier prochain. Sur un marché en région parisienne, pour certains, ce sera très compliqué. L'État devrait annoncer le maintien du chèque énergie pour les plus modestes. Ce dernier était en moyenne de 150 euros cette année et plus de six millions de personnes en ont bénéficier. Mais il faudra attendre les annonces du gouvernement cet après-midi pour savoir si le dispositif sera élargi et la prime augmentée. Pour ceux qui n'ont pas touché ces aides, il va falloir faire des efforts. Selon une étude récente, les Français estiment qu'ils leur manquent en moyenne 510 euros par mois pour vivre correctement. C'est la même inquiétude chez les professionnels. Pour Ludovic Ricou, poissonnier, la facture d'électricité a doublé depuis un an. En cause, sa machine à glace qui doit tourner 24h/24. Ludovic espère donc que les professionnels ne seront pas oubliés dans les annonces du gouvernement ce mercredi après-midi. TF1 | Reportage F. Chadeau, B. Poizeuil, M. Derre