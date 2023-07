Couteaux Laguiole : dans les coulisses de la fabrique

Pour cette famille de Fontainebleau, l'arrêt est obligatoire ici chaque année sur le chemin des vacances. Il suffit de se rendre à la sortie du village, sur le plateau de l'Aubrac, pour trouver la forge de Laguiole. Pour le plus grand bonheur des passionnés, les ateliers se visitent. Une quarantaine d'étapes est nécessaire pour fabriquer un seul couteau. La technique et les matériaux utilisés surprennent deux vacanciers bourguignons, Julie et Gaëtan. Prochaine étape, la confection des abeilles. C'est le symbole des couteaux Laguiole. Daniel les façonne à la main depuis 25 ans. Les manches de couteaux étonnent également les visiteurs, des cornes de vaches ou de buffles. Une heure de visite qui enchante petits et grands. Dans le village, la plupart des restaurants sont équipés de couteaux. Mais sur les tables, on trouve aussi d'autres objets surprenants, comme un poivrier, ou encore une salière en corne de vache. C'est le bonheur à Laguiole pour tous les passionnés de couteaux, pour toutes les bourses, dès 70 euros. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Pocry