La coutume du muguet date de la Renaissance

A la Renaissance, Charles IX s'est vu offrir un brin de muguet alors qu'il était en déplacement dans la Drôme. Un an plus tard, le roi en a offert à toutes les dames de la Cour. Depuis, ce geste est devenu une tradition à chaque 1er mai au Palais de l’Élysée. En 1932, à la fête du lait de Nantes, les commerçants ont commencé à vendre les premières petites clochettes de muguet. Retour en images sur l'histoire de cette coutume. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.