Couvre-feu à 18 heures : comment les familles s’organisent

Au total, six millions de Français sont concernés par le nouveau couvre-feu mis en place. Avec la rentrée, de nombreuses familles doivent s'organiser. A Champagnole (Jura), de nouveaux horaires doivent être respectés : 8h30 à l'école et un retour avant 18h ce soir. "Je trouve cela quand même un peu restreint. Après le travail, on devra un peu courir dans tous les sens", confie une mère de famille. Pour certains par contre, cela ne va pas changer grand chose à part peut-être le fait de ne plus faire les courses le soir. En effet, il faudra oublier tout achat en fin de journée et surveiller l'heure. A moins d'une dérogation, aucun déplacement ne sera autorisé entre 18h et 6h du matin sous peine d'une amende de 135 euros. "Ce qui est dommage, c'est que si les gens ne peuvent pas faire leurs courses le soir, ce sera la cohue samedi dans les magasins", affirme une passante. L'arrivée de ce couvre-feu ne va pas non plus changer les habitudes des retraités. Par contre, il va bouleverser l'emploi du temps de nombreux professionnels. En tout cas, chacun espère que cette mesure qui s'applique à quinze départements permettra d'éviter un nouveau reconfinement.