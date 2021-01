Couvre-feu à 18h : comment les Français s’adaptent pour faire leurs courses

À l'heure où certains dorment encore, d'autres attendent impatiemment l'ouverture de leurs supermarchés. Celui d'Évreux (Eure) étant ouvert une heure plus tôt, les plus courageux en profitent pour faire leurs courses. Néanmoins, durant cette partie de la matinée, ce n'est pas encore la grande affluence. Les clients se pressent seulement à midi, pendant leur pause déjeuner. Une course contre la montre s'engage alors, et chaque minute compte pour ne rien oublier. À quelques mètres du supermarché, le centre-ville d'Évreux ne connaît pas la même effervescence. Quelques commerces ont aménagé leurs horaires, sans qu'il n'y ait de grands changements pour autant. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de tous, à la surprise des habitants. Plus qu'une seule solution alors : le drive. Eau, vêtements, électroménagers... tout y passe. Une manière de gagner de précieuses minutes juste avant le couvre-feu. Pour ceux qui n'ont pas le temps, de nombreuses enseignes de la ville proposent des livraisons jusqu'à 21 heures.