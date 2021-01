Couvre-feu avancé à 18h : on se prépare à changer de rythme à Dijon

L'avancée du couvre-feu à 18 heures en Côte-d'Or n'est pas encore officielle, mais elle est déjà dans tous les esprits. À Dijon, les habitants se préparent déjà à adapter leur mode de vie. "Ça va être encore plus difficile. Il faudra travailler chez soi, c'est sûr", affirme l'une d'entre eux. Les commerces alimentaires, eux, redoutent cette nouvelle mesure. Une boulangerie par exemple, réalise une part importante de son chiffre d'affaires en fin de journée. Et dans une épicerie, 25 % des ventes se réalisent après 18 heures. Pour ne pas trop perdre, le gérant va innover, notamment en adoptant le "click and collect" ou la livraison à domicile. Même inquiétude chez les restaurateurs, qui depuis des mois, tentent de s'en sortir grâce à la vente à emporter. Ici, certains craignent même un retour au confinement, surtout après les raves party. À Dijon comme ailleurs, tous seront suspendus ce jeudi soir aux nouvelles annonces.