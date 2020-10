Couvre-feu : colère et incompréhension chez les restaurateurs marseillais

Depuis fin août, à Marseille (Bouches-du-Rhône), les restaurants devaient fermer à 23 heures, puis reporté à minuit et demi. La ville étant classée parmi celles concernées par le couvre-feu annoncé par chef de l'Etat mercredi soir, leurs portes devront être closes dès 21 heures à partir de samedi prochain. Ce jeudi, le sentiment des restaurateurs marseillais n'est même plus la colère, mais plutôt l'envie de jeter l'éponge. En effet, avec la liste des mesures restrictives qui s'allongent, les rentrées d'argent diminuent. Faute d'activité, certains ont déjà dû fermer le rideau un peu plus tôt. Les syndicats, eux, espèrent davantage d'aides de la part du gouvernement pour passer cette phase difficile. Les livraisons pourront-elles continuer après 21 heures ? Le couvre-feu concerne-t-il seulement Aix et Marseille ou l'ensemble de la Métropole ? Les restaurateurs attendent avec impatience les précisions des autorités.