Couvre-feu et restaurants : les sujets sur la table du Conseil de défense sanitaire ce mercredi

Pas de petit-déjeuner des membres du gouvernement comme il est de tradition en début d'année. L'heure est à la gestion des crises, avec d'abord un point sur l'épidémie. Une ministre est en manque de visibilité pour savoir si nous sommes dans une reprise épidémique ou non. Ce mercredi matin, les discussions se sont faits secteur par secteur. On a fait le point sur les bars et les restaurants qui devraient rouvrir le 20 janvier. Quant aux stations de ski, aux salles de sports et de spectacle, elles sont toujours dans le flou. L'exécutif est donc face à un dilemme : donner des dates et des perspectives et créer potentiellement de la déception, ou à l'inverse, ne donner aucun calendrier et déprimer potentiellement les Français. C'est en tout cas comme ça qu'on résume la situation à l'Élysée ce matin. On a aussi parlé de couvre-feu. Certains départements pourraient basculer dans cette mesure en vigueur à 18 heures. D'autres pourraient trouver un couvre-feu à 20 heures.