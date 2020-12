Couvre-feu éventuellement avancé : les réactions à Colmar

Un couvre-feu avancé, c'est une mauvaise nouvelle de plus pour clôturer une année définitivement à oublier à Colmar (Haut-Rhin). Conséquences pour les commerçants : des horaires de travail bouleversés, une gestion du personnel plus compliquée, et surtout, un vrai manque à gagner. Face à la situation, certains envisagent de généraliser le non-stop en restant ouverts tous les jours entre midi et 14 heures. Dans la rue, les réactions sont également mitigées avec l'obligation de rentrer chez soi à 18 heures. Pour les familles, c'est toute l'organisation de la vie quotidienne qu'il faut repenser. Pour les restaurants, il va falloir transformer l'activité de vente à emporter pour s'adapter à ce couvre-feu avancé. Impossible de proposer des plats chauds dès la fin de l'après-midi, alors désormais, les repas seront emballés pour être conservés. Les clients vont devoir les réchauffer à domicile. En majorité situés dans le Grand Est, plusieurs départements pourraient être concernés par la mise en place de cette mesure. Elle rentrerait en application dès samedi prochain.