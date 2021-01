Couvre-feu : les commerçants élargissent leurs horaires d'ouverture

Rentrer chez soi à 18 heures, beaucoup ne s'y font pas. Depuis dix jours à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), les habitants ont dû s'organiser différemment. Pour ceux qui travaillent, c'est une tâche bien compliquée. Afin de mieux les arranger, certains commerçants ont alors décidé d'élargir leurs horaires d'ouverture. C'est notamment le cas d'une boutique de lingerie du centre-ville. "J'ai décalé en ouvrant à 9h et en fermant à 17h30 et en ouvrant également tout le lundi", nous a expliqué la responsable. Le bilan est mitigé pour beaucoup de commerçants. Mais pour d'autres, il est plutôt payant. Depuis l'annonce du couvre-feu début janvier, Stéphane Duplessis, opticien, ouvre entre midi et deux. En fonctionnant ainsi, il veut donner la priorité à ses clients. Selon lui, c'est pendant leur pause que toutes les personnes qui travaillent viennent le voir pour faire leurs lunettes. Et il faut dire que ça a été un bilan très positif pour son enseigne. En dehors des questions d'organisation, le couvre-feu peut aussi jouer sur le moral.