Covid-19 : 200 foyers de contamination identifiés dans l'Hexagone

À l'heure actuelle, 116 clusters sont encore actifs dans le pays dont la plupart en Île-de-France, dans le Grand Est ou encore dans les Hauts-de-France. Au sein de la brigade sanitaire de Toulouse (Haute-Garonne), une centaine de personnes s'activent pour empêcher l'apparition de nouveaux foyers en contactant celles qui sont contaminées et en isolant les cas contact. Mais après les manifestations des dernières semaines, les médecins redoutent de nouvelles chaînes de contamination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.