Covid-19 : à La Baule, on se prépare à vacciner en masse cet été

Les jeunes sont de plus en plus nombreux dans les centres de vaccination. Killian et Anouck sont asthmatiques. Ils sont donc éligibles à la vaccination. "Pour moi, c'est important que tout le monde se vaccine", explique Killian. Ils travailleront tous les deux en saison cet été. En juillet et août, la population de La Baule est multipliée par dix. Pour se préparer à l'été, il faudra passer de 600 à 2 000 vaccinations par jour d'ici début juillet. "Ce qui était envisagé, c'est d'ajouter dix cellules vaccinales", lance Annabelle le Garand, adjointe à la mairie de La Baule. Tous les espaces comme une salle sont réquisitionnés pour répondre à un afflux croissant de personnes à vacciner. Par ailleurs, il faut aussi avoir les doses suffisantes. A l'ouverture d'un centre, par exemple, les vaccins manquaient. Ensuite, des listes de personnels soignants sont prêtes pour remplacer ceux qui partent en vacances. Mais certains n'ont pas l'intention de s'absenter cet été. Après les annonces du déconfinement, des Baulois nous ont confié vouloir se faire vacciner pour se protéger de l'affluence des touristes.