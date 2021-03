Covid-19 à l’école : les fermetures de classe se multiplient

Pas plus tard que ce jeudi matin, le lycée de Gap (Hautes-Alpes) a dû fermer ses portes. Cette décision s'explique par le fait qu'on a trouvé 39 cas de Covid chez les élèves avec 400 cas contacts. Au niveau national, nous sommes à 2 018 classes fermées contre 833 la semaine dernière. On a également plus de 15 000 élèves contaminés. Cette augmentation se vérifie dans les chiffres de l'épidémie. En effet, le taux d'incidence chez les moins de 20 ans est similaire à celui de novembre dernier, durant la deuxième vague. Au ministère de l'Éducation nationale, on s'attend à des chiffres qui augmentent. Pour y remédier, la proposition de Valérie Pécresse d'avancer les vacances de Pâques pour l'Île-de-France revient régulièrement. Elle consiste à avancer les dates pour le 3 avril prochain. Mais Jean-Michel Blanquer est opposé à cette proposition. Il trouve que cela va désorganiser les familles. De toute façon, cette décision sera prise par le Premier ministre ou le président de la République après un débat en Conseil de défense.